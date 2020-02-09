消息人士：武汉医院出现院内新冠感染 约80人确诊

中国媒体昨天（8日）引述消息人士透露，武汉市精神卫生中心出现院内新冠病毒感染情况，至少有大约50名患者和30名医务人员确诊染病。

据《中国新闻周刊》报道，一名患有阿尔兹海默症的64岁武汉市民王应萍去年8月住进这家医院。院方1月26日通过电话通知王应萍的丈夫黄先生，妻子发烧38度，并当天下午退烧。王应萍当天的血常规结果为白细胞正常偏低、淋巴细胞减少，与新冠病毒早期症状相近。

王应萍27日进行了核酸检测与CT检查。CT显示右上肺呈片状阴影，有炎症改变，2月2日核酸检测结果为阴性。据黄先生了解，该院在前一天为六人进行核酸检测，其中有四人的结果为阳性。报道称，2月2日与王应萍同批检测的6名病人中，有三人的结果为阳性，而这三名病人均与王应萍同一病房。

王应萍2月2日再次做了核酸检测，结果依然是阴性，但她的护工在同一天晚上出现了39度多的高热，当晚到医院发热门诊进行检测，核酸检测结果为阴性，目前在家政公司提供的住处进行自我隔离。

王应萍2月5日再次发高烧，次日开始神志不清，双肺啰音。黄先生说，老伴这时候白细胞已经很高，是最高正常值的近三倍。

王应萍的新护工也在2月5日下午出现了发热症状，并于第二天辞职。王应萍6日中午被转入精神卫生中心的加护病房接受治疗。医院告诉黄先生，病人的血氧饱和度已经下降，可能出现最坏的结果，即病人死亡。

据该院医生赵平介绍，武汉市精神卫生中心的ICU不是标准的隔离病房。报道称，武汉另一家金银潭医院有为该院感染新冠肺炎的精神疾病病人开设专门病区，不过金银潭医院因王应萍的核酸检测为阴性而拒绝收治。

赵平也说，王应萍的发热情况并非个案。武汉市精神卫生中心六角亭院区三病区（女性病区）从1月12日开始开始出现聚集性发热现象，有10余人均出现发热症状。院感科当时将他们界定为普通感冒，并未足够重视，此后出现患者高烧不退、呼吸衰竭的现象。

报道称，武汉市精神卫生中心的第一例新冠确诊病例是在1月20日前后检出的，之后该病人被转到了武汉协和医院。王应萍所在的老年心身病区24日开始也出现聚集性发热现象，患者多出现高热，后经核酸检测，确诊多例新冠肺炎病例。