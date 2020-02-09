在方舱医院专心看书 网民大赞“清流哥”

中国一名在美国留学的新冠确诊患者被拍到在一家方舱医院的病床上翻看厚厚的书，精神专注。照片被放到网上后，就被刷屏走红，有网民将他称为“清流哥”。

据《楚天都市报》6日报道，这名39岁的付姓清流哥原本与父母在武汉生活，他从武大博士毕业后去美国深造，目前是博士后，在佛罗里达州立大学教书，研究方向是高分辨冷冻电镜，近期回武汉探望父母。

付先生受访时说，父亲大年三十开始发烧，在家观察一个星期没有缓解，在武汉协和医院检查，最终确诊是新型冠状病毒肺炎。付先生当时也有些咳嗽症状，发烧，经过CT、核酸检测，2月1日确诊新型肺炎，便一直在隔离，2月5日晚上接到通知，成为转到江汉方舱医院的第一批患者。

付先生6日被拍到众声嘈杂中，他翻看着手中厚厚的书。付先生说，平时自己就很喜欢看书，这本书也是回武汉后在书店买的，纯粹是因为兴趣爱好，压根没想到自己在网上走红。至于身体状况，付先生说，现在自我感觉还好，没有发烧，就是有点咳。

不少网民对于付先生能够专心看书表示赞许。有网民留言，“好学习的人运气都不差！谢谢你小帅哥，你的“平静”让我们悬着的心平静下来！”“看书是很好的抵抗精神病毒的方法”“能在这样的环境下依旧保持对知识的饥渴，让我这个在安全环境内依旧不知进取浑浑噩噩的人感到羞愧”

另有网民认出付先生阅读的书本是日裔美籍学者弗朗西斯·福山撰写的《政治秩序的起源：从前人类时代到法国大革命》。

付先生也对于网民的关注表示感谢。他说：“希望大家将更多的焦点放在医护人员身上，他们每天忙进忙出十几个小时，我很心疼。他相信，只要配合治疗，一定会好起来。”