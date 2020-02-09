贵阳全面实行日常生活用品定点配送

贵阳市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室8日晚发布通告称，为进一步防控疫情，贵阳市于当日起禁止所有非生活必需品经营场所营业，并将全面实行城乡居民日常生活用品定点配送工作，开业时间视疫情防控情况另行通知。

据新华社报道，贵阳市要求，根据城乡封闭式片区划分情况，将在片区疫情检查点等适当位置设置外购货品配送集中投放点，安排人员负责管理，由居民自行到接收点领取货品。同时，将对货物采取酒精喷洒的方式进行消毒，以保证居民订购货品的卫生安全。

据了解，在疫情防控期间，贵阳市将向从事城乡配送的有关车辆和人员颁发物资配送通行证件，实行“一车一证”“一人一证”。贵阳市要求各片区疫情检查点在对快递、外卖等配送人员和车辆履行相关例行检测后，严禁随意或无正当理由阻拦相关车辆和人员的正常通行，确保居民订购货物的畅通送达、高效配送。

贵阳市明确，在全面加强城乡小区疫情防控封闭式管理期间，呼吁城乡居民尽可能通过线上订购方式采购生活必需品和其他日用品，尽量减少外出频次，降低感染风险。同时，贵阳市鼓励全市各类粮油批发市场、农贸市场、生活超市等努力保障稳定货源供应，在做好线下经营的同时，大力推广和拓展线上业务，保持正常营业。



