中疾控研究员说气溶胶传播尚待进一步明确

中国疾病预防控制中心传染病预防控制处研究员冯录召今天（9日）说，气溶胶传播途径尚待进一步明确，目前尚没有证据显示新型冠状病毒通过气溶胶传播。

对于新冠病毒可通过气溶胶传播的说法，中国疾病预防控制中心传染病预防控制处研究员冯录召今天（9日）说，气溶胶传播途径尚待进一步明确，目前尚没有证据显示新型冠状病毒通过气溶胶传播。

据中国《新京报》报道，冯录召在国务院联防联控机制举行新闻发布会上说，新型冠状病毒主要的传播途径目前还是呼吸道飞沫传播和接触传播，气溶胶和粪-口等传播途径尚待进一步明确，而通过流行病学调查显示，病例多可以追踪到与确诊的病例有过近距离密切接触的情况。

澎湃新闻早前报道，上海市民政局副局长曾群昨天在一个新闻发布会上说，卫生防疫专家强调，目前可以确定的新型冠状病毒感染的肺炎传播途径主要为直接传播、气溶胶传播和接触传播。曾群介绍，气溶胶传播指的是飞沫在空气中混合，形成气溶胶，人类吸入时受到感染。

另据《科技日报》报道，气溶胶传播之前被微信辟谣助手定义为谣言。中国国家卫健委在本月4日发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）》说，经呼吸道飞沫和接触传播是主要的传播途径，气溶胶和消化道等传染途径尚待明确。

冯录召解释，气溶胶传播是指飞沫在空气悬浮过程中失去水分而剩下的蛋白质和病原体组成的核，形成飞沫核，可以通过气溶胶的形式漂浮至远处，造成远距离的传播，但目前尚无证据显示新型冠状病毒通过气溶胶传播。

冯录召说，新型冠状病毒主要通过近距离呼吸道飞沫传播。而飞沫传播距离很短，一般1至2米，不会在空气中长期漂浮。从这个角度讲，在日常通风环境下，空气中一般不会有新型冠状病毒。所以建议每天至少两次开窗通风，是降低感染风险的有效措施，但是提醒大家，注意保暖。

他也说，在一般的工作生活条件下，采取正确佩戴口罩的飞沫传播防护措施，是足以满足保护普通公众，而不被感染的。