中企老总手撕掉员工不领薪请愿信：哪怕卖房卖车都确保大家有饭吃

随着2019新型冠状病毒持续扩散，不少中国企业面临着疫情防控和复工的双重压力，安徽一家连锁餐饮企业的董事长昨夜（8日）发布视频，撕掉员工联名请愿疫情期间不拿薪水的信件，说就算要卖房卖车，都要确保员工有饭吃。

据澎湃新闻今天（9日）报道，餐饮连锁品牌“老乡鸡”官方微信公众号昨天发布一段题为《刚刚！老乡鸡董事长手撕员工联名信：躺在家里赚钱的日子不多了》的视频，通过微博、微信朋友圈等平台广为流传。视频中，老乡鸡的品牌创始人、公司董事长束从轩向老乡鸡的员工们拜了年，并就疫情对企业的影响做了预估。

束从轩在视频中说，前几天收到了由一些员工签字按手印的请愿书，要求疫情期间不拿工资。他将这封信撕掉后，说：“哪怕卖房子，卖车子，我们也会千方百计确保你们有饭吃，有班上。”

他也说：“这种躺着把钱挣的日子也不多了，疫情结束之后，有的你们忙！白猫黑猫，活下来就是好猫。从现在开始，要在家上班，在群上岗，在线培训。”

在视频中，他也表扬了湖北子公司的员工们，说在武汉封城后，他们主动关闭武汉100多家店，最大程度减少了疫情的传播风险，并且坚持每天给医护人员免费送1000多份餐点。他指出，目前公司还有数千名员工留守武汉，但无一人感染。

据老乡鸡的网站显示，老乡鸡在中国有800多家直营店，其中湖北有78家。