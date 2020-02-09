一家19口香港吃火锅 两人确诊得新冠七人初步确诊

香港今天（9日）新增三起新冠病毒确诊病例，其中两例患者来自同个家庭，并曾与另外17名家庭成员聚会吃火锅。除了两位确诊病患之外，另外七人也被初步确诊染病。

据香港《明报》报道，其中一名病患是24岁的男子，1月30日出现发烧及咳嗽病征，曾多次向私人医生求诊，昨天因发烧不退到医院急症室求医，今早确诊感染新型冠状病毒。

另一名患者是男子的外婆，有长期病患，2月1日因发烧及右脚肿胀，入住东区医院，化验上呼吸道样本后证实确诊。

香港卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君在一个记者会上说，两名患者的家庭共有19人吃火锅与烧烤，当中11人曾身体不适，包括初步和最终确诊病患，另外两人则要等待化验结果。

张竹君说，聚会出席者包括两名来自广东省的亲人，其中一人在农历年前曾有轻微咳嗽，得知香港亲人确诊后到大陆医院检查，肺部经检查后无恙。另一人则没有病征，正等待化验结果。香港官方单位正追踪余下六名聚会出席者，稍后会安排隔离。据了解，他们目前没有出现病征。

张竹君也提到，这可能是本土家族性爆发个案，但暂时不清楚谁是病源，并呼吁巿民避免参加家族或人多的聚会。

另一方面，今天新增的第三名患者是70岁的老伯，本身有慢性疾病，1月30日出现咳嗽及发冷而向私人医生求诊，后转到医院急症室求诊，昨天起隔离。他过去14天内没有外游纪录，上一次离港为1月9日。他除了看医生之外，大部分时间都留在家中。香港目前累计确诊病例有29起。