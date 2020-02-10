称新冠病毒属SARS冠状病毒 华中农业大学教授为口误道歉

2月9日在湖北省召开的第19场疫情防控工作新闻发布会，华中农业大学教授陈焕春介绍疫情情况时口误称“新型冠状病毒属于SARS冠状病毒”，该说法迅速引发关注，有网友将其解读为两者为同一病毒，也有人就此提出质疑。陈焕春过后就口误道歉，连说九个“对不起”。

据《新京报》报道，也是中国工程院院士的陈焕春在发布会上称新型冠状病毒使用与SARS冠状病毒相同的细胞进入受体，与蝙蝠中发现的SARS相关病毒拥有87.1%的相似形，与SARS病毒有79.5%的相似度。与一个云南的蝙蝠样本中发现的冠状病毒的相似度高达96%。他说：“分析发现，新型冠状病毒属于SARS冠状病毒。”

《新京报》过后向陈焕春核实，他指该说法属于口误。“真的不好意思，完全属于口误，掉了两个字。”他表示，应为“新型冠状病毒属于SARS相关冠状病毒”。这意味着“新冠”病毒与SARS冠状病毒相似。该结论是基于中科院武汉病毒所石正丽研究员的工作得出的。

同晚，针对陈焕春认为新型冠状病毒属于SARS冠状病毒的观点，钟南山院士接受《第一财经》电话采访时表示，新型冠状病毒是冠状病毒的一种，它跟SARS冠状病毒是平行的，二者是同一类（病毒），但不是同一种。

据钟南山表示，SARS冠状病毒是一个专有名词，是专门指急性呼吸综合症的病毒，它（与新型冠状病毒）不是一回事，这两个（病毒）是两回事，“2019（的）新型冠状病毒是另外一种病毒，都是属于冠状病毒。”