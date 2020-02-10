中国大陆累计确诊超四万 死亡908例 湖北以外日增病例连降

中国官方最新数字显示，截至昨天（2月9日）24时，新冠病毒累计确诊病例达到4万171例，累计死亡病例908例。其中湖北省昨天新增确诊病例2618例，新增死亡病例91例。

但据中国国家卫健委统计，全国湖北以外地区新增确诊病例444例，连续第六日呈下降态势。而过去六日这一数据分别为：890例（3日）、731例（4日）、707例（5日）、696例（6日），558例（7日），509（8日）。

中国国家卫健委在官网公布，2月9日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例3062例（湖北2618例），新增重症病例296例（湖北258例），新增死亡病例97例（湖北91例，安徽2例，黑龙江、江西、海南、甘肃各1例），新增疑似病例4008例（湖北2272例）。

截至2月9日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例35982例（其中重症病例6484例），累计治愈出院病例3281例，累计死亡病例908例，累计报告确诊病例40171例（湖北核减87例，江西、甘肃各核减1例），现有疑似病例23589例。累计追踪到密切接触者399487人，尚在医学观察的密切接触者187518人。