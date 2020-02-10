【视频】武汉女子阳台敲锣为母求助

一武汉女子前天（8日）在小区阳台敲锣哭诉，为当时病重却不被收治的母亲求助，视频在微博传播。

据《南方都市报》报道，视频中的求助女子名为李丽娜，她在自家阳台敲锣求助，正是为了自己病重的母亲赵巧英。赵巧英平时独居，李丽娜是她唯一的子女。

李丽娜丈夫胡凡说：“好消息是，汉阳医院已经联系了我们，如果有床位空出来就可以收治，现在在办理相关手续。”

胡凡介绍，由于母亲发烧，李丽娜前往照顾。李丽娜先带母亲去了离家最近的发热门诊，并于2月5日做了核酸检测，2月8日医院通知李丽娜母亲的核酸检测结果为弱阳性。医院向李丽娜表示，由于不能依据该结果判断病人是否患有新冠肺炎，需要病人再去做第二次核酸检查。

李丽娜的亲属发微博昨天称，病人已于9日傍晚入住汉阳医院呼吸内科。

根据国家卫健委《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》，确诊病例需有呼吸道标本或血液标本行实时荧光RT-PCR检测新型冠状病毒核酸阳性。

胡凡说：“医院通知去做第二次检查，但是病人已经不能动了，我老婆也开始发烧了。”

“我们确实没有办法了，我们联系了所有能联系的地方，医院、社区、120我们都找过了。” 胡凡说，这期间，李丽娜一家得到的答复都是，按照国家规定，病人的核酸检测结果为阳性才能收治。

他说：“我老婆情绪有点失控，接受不了当下的情况，可能她是在无奈之下才选择的这种求助方式吧。”