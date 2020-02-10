中国红十字武汉工作组要求当地彻底整改

中国红十字会网站昨天（9日）发布消息，介绍了工作组在武汉的部分行程和工作内容。其中提到，工作组参加湖北省红十字会干部大会，要求深刻汲取捐赠款物管理失职失责的惨痛教训，迅速开展自查自纠，采取切实管用措施，坚决彻底整改到位。

据微信公众号“政知道”报道，红十字会介绍，工作组指导湖北省和武汉市红十字会依法依规加强捐赠款物接受使用管理，严格规范决策程序，及时准确公布捐赠款物接受使用信息。

此外，推动武汉市红十字会与市指挥部物资保障组建立捐赠物资发放清单每日通报、信息每日发布的公示机制，现已在长江云客户端开设《请您监督》专栏，持续公布捐赠款物及具体使用情况信息。

中国红十字会党组书记、常务副会长梁惠玲表示，要推动加快捐赠物资调配效率，主动接受社会监督，压紧压实工作责任，积极担当作为，强化严格管理，实现疫情防控工作规范高效、公开透明。她说，对违规违纪的，从严查处。

湖北省红十字会、武汉市红十字会先前被质疑分配捐赠物资不公、捐赠物品积压、分发效率不高等问题。2月1日，梁惠玲率领工作组赶赴武汉，当时的通报中提到，工作组前往“指导、督促湖北省红十字会、武汉市红十字会做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作”。

中国红十字会网站昨天还表示，在工业和信息化部的指导支持下，中国红十字会总会使用社会公众捐赠资金1348万3190元（人民币，267万8100新元）紧急采购呼吸机598台、监护仪820台，用于支持湖北省患者救治工作。

物资已在2月7日全部采购完毕，从北京、沈阳、南京、深圳、珠海等地运往武汉，直接发往湖北省疫情防控指挥部的指定地点。

此外，中国红十字会总会7日也调遣北京、青海红十字救护转运队驰援武汉。北京选派六名医护人员，青海选派20人，两支队伍均于8日下午抵达武汉。

