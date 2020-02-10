中国央行今日发放防控新冠病毒专项再贷款

中国央行副行长刘国强昨天（9日）表示，今天将发放首批防控新型冠状病毒专项再贷款，发放对象包括九家主要全国性银行和10个重点省市地方法人银行。建议相关省市政府尽快将地方性重点企业名单报发改委和工信部备案，以便银行早放贷企业早受益。

据路透社报道，他在强化疫情防控重点保障企业资金支持电视电话会议上表示，专项再贷款资金投向实行重点企业名单制管理，名单范围不能太宽，要把资金投向直接与疫情防控相关的企业。在使用上，要严格专项再贷款资金用途，确保资金用于重点企业救灾、救急的生产经营活动。

刘国强透露，专项再贷款发放采取“先贷后借”的报销制，保证资金投向更为精准。考虑到疫情防控任务紧急，2月份央行将按周发放专项再贷款。上周五九家全国性银行和10个重点省市的地方法人银行已向央行申请首批专项再贷款，周一发放首批专项再贷款。

全国性银行包括国开行、进出口银行、农发行、工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行。湖北、浙江、广东、河南、湖南、安徽、重庆、江西、北京、上海这10个重点省市，每个省人民银行省级分支机构选择辖内不超过三家地方法人银行。

刘国强在要求金融机构要快速审核，快速发放贷款的同时，并强调说，各方面要防范利益博弈和道德风险。由于贷款既享受再贷款支持的优惠利率，又有财政贴息，存在很大套利机会。