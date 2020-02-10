英媒：深圳称正对富士康复工进行核查 郑州工厂已获批复工

受新冠肺炎疫情影响，全球智能手机代工大厂鸿海精密大陆工厂何时复工备受关注。2月9日曾有消息指因存在安全卫生隐患，工厂复工计划被大陆地方政府介入叫停。

深圳市龙华区工业和信息化局同日在其官方微信号通报，指网传的“富士康(鸿海在大陆的称呼)恢复生产的计划被政府叫停”为不实信息。通报表示，已联合各部门组成现场核查小组，正对富士康集团在深圳的法人企业复产复工进行核查，目前核查工作正在有序进行中。

该局表示，根据《广东省疫情防控指挥部办公室关于实施企业提前复工报备的通知》、《深圳市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部办公室关于实施企业复产复工报备制度的通知》及补充通知要求，2月6日，富士康集团旗下三家法人企业向该局提交了企业复产复工备案表及疫情防控承诺书。

根据该通报，现场核查小组对富士康集团法人企业重点核查企业是否落实复产复工“八个必须”情况，包括：必须建立一套企业防控管理体系；必须建立一本企业防控工作台账；必须组织复工员工一日测量两次体温。

此外，必须每日为每位员工准备至少一只口罩；必须落实一处符合疫情防控要求的隔离场所；必须每天进行至少一次卫生消杀；必须建立一个安全防护用餐制度；必须储备一批充足的防控物资。

一位了解情况的消息人士告诉路透社，“董事长再次指示，各地厂区复工，均需当地政府正式核准后，才能复工，但在复工前，皆需做好各项隔离防疫措施，以及复工前的返厂准备，配合当地政府的法规，以因应防疫突发状况。”

另外，路透社10日引述消息人士，鸿海的郑州厂已接获政府复工许可，至于深圳厂复工与否仍在协调中。

鸿海为苹果公司和其它品牌生产智能手机，主要生产基地位在广东深圳和河南郑州。鸿海复工的情况将攸关苹果供应链是否会出现干扰。