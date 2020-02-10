北京上海实施小区封闭式管理

北京和上海逐渐迎来返工潮，而新型冠状病毒扩散的风险仍在，两市为了更好防控疫情，已正式实施小区封闭式管理。

北京新冠病毒疫情防控工作领导小组办公室昨天（9日）发布通告指出，北京即将迎来返京人员流动高峰，要进一步加强社区（村）疫情防控工作。这包括严格居住小区（村）封闭式管理，进入人员必须佩戴口罩并进行体温检测等。

据《北京日报》今早报道，领导小组共提出十条措施。包括严格核实登记小区（村）来往人员、车辆。外来人员和车辆原则上不得进入小区（村）。

抵京人员也需要登记以及报告健康情况。抵京前14日内，离开疫情高发地区或者有过疫情高发地区人员接触史的人员，也需按规定接受医学观察或者居家观察

此外，社区（村）非生活必需的文体活动室、娱乐室等公共场所一律关闭。街道（乡镇）、社区（村）、物业企业、产权单位被要求做好公共场所清洁消毒、垃圾分类处理、环境整治等工作。

另一方面，据每经网报道，上海市民政局局长朱勤皓今日（10日）介绍，截至目前，全市1万3000个居民住宅小区，绝大部分已实现了“封闭式管理”，采取了出入口管理措施。

朱勤皓说，这些措施有严控小区出入口数量，加强门岗力量配备，做到人员进入必询问、必登记、必测温。对体温异常的，则按照既定的“全链条处置机制”及时报告、及时移送。