中国驻英大使：反对华为建设5G是“猎巫”

中国驻英大使刘晓明表示，有部分英国保守党人反对华为参与5G网络建设，这其实是一种“猎巫”的行为。

据英国广播公司中文网报道，英国政府此前宣布，在5G网络建设中“有限度”使用中国华为技术，之后有一些资深保守党人士就此决定向英国首相约翰逊表达担忧。

包括四名前内阁官员在内的几位保守党政客要求立即排除、或逐步淘汰那些“高风险”的技术和设备供应商。

刘晓明在接受BBC马尔的采访时表示，“这完全是错误的”。

“他们的做法其实是一种猎巫的行为，” 他表示：“华为是一家私营公司，和中国政府没有关系……他们唯一的问题就是它是一家中国公司。”

一些资深保守党政客警告，在英国下一代5G网络建设中使用华为设备及技术，对英国国家信息安全造成安全风险，也可能让约翰逊政府首次遭遇下议院的反对。

但是刘晓明表示，华为是5G领域的领先企业，而且该公司的营运完全独立于中国政府之外。“英国首相决定保留华为的原因是华为能够协助英国在2025年以前建好5G网络。”

对于美国总统特朗普不满意英国政府的决定，刘晓明表示，特朗普的这个问题“要留给首相去处理”。

“我希望首相能坚持这个决定，因为我认为这符合英国的利益，英国应该要拥有独立的外交政策。”