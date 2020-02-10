美参议员指病毒可能来自中国生物战计划 崔天凯回应

在中美因美国是否就新冠病毒疫情向中国提出协助出现争执之际，中国驻美大使崔天凯9日接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）“面向全民”（FACE THE NATION）节目采访，并针对“病毒可能来自生物战计划”这一说法作出回应。

美国参议院军事委员会参议员汤姆·科顿1月31日曾在个人推特上发文，暗指此次新冠病毒疫情可能源自于位于武汉的生物实验室及中国的生物战计划。崔天凯受访时表示这一指控“疯狂至极”，指出目前对于病毒还有很多认知空白，来自中国、美国和世界其他国家的科学家正尽最大努力了解这一新病毒。

崔天凯批评捕风捉影、造谣传谣是极其危险和有害的。这不但会引起恐慌，还会助长种族歧视和排外情绪，破坏抗击疫情的共同努力。他强调，猜测和谣言当然会有，还有人说这些病毒是来自美方军事实验室而不是中国的，并反问怎么能相信类似的疯狂言论？

崔天凯说：“至于病毒到底从何而来，我们仍在寻找，初步调查研究认为很有可能来源于某些动物，我们必须作进一步研究。”

节目上，崔天凯还回答了关于美国疾控中心参与帮助控制疫情的问题。节目主持人玛格丽特·布伦南质疑为何中方一直“无视美国派疾控专家协助的提议”，崔天凯对此表示自己不赞同“无视”这种说法。

但当布伦南进一步追问崔天凯中国并没有答应美方提议，以及中方是否只欢迎美国专家，但不欢迎美国疾控中心时，崔天凯表示中国欢迎美国专家为中方抗击疫情提供帮助，欢迎他们加入世界卫生组织正在组建的专家组，事实上很多美国专家已经被列入世卫组织推荐的专家名单。

崔天凯补充，世卫组织作为全球最专业国际卫生机构的地位是受到普遍认可的，很多事情需要通过他们组织部署。他说：“我们正与世卫组织进行协调，相信美国专家很快就会去中国。与此同时，中美两国疾控中心一直保持密切沟通，且已有美国专家以个人身份前往中国，一些美国公司也向中方提供了技术帮助……中美两国在政府、疾控中心以及学术机构等层面都保持着联系。”

在谈及李文亮医生时，崔天凯表示，李医生逝世令人悲痛，他是一位尽心尽职、尽力保护人民健康的好医生，我们对他深怀感激。“他作为一名医生从具体个案中产生警觉，但政府决策要基于更可靠的证据和科学依据，需要考虑得更多。”

布伦南追问要求李医生噤声是否是个错误，崔天凯指自己知道是谁要求李医生噤声，但认为李医生更早识别到了危险正在逼近，而有一些人反应则没那么快，这种情况在任何地方都可能发生。“关键在于我们一旦发现了不足，会尽全力纠正弥补。”

布伦南也提及美国国务卿蓬佩奥日前在美国全国州长协会会议的讲话中批评中国共产党并称中方正研究如何利用美州县、学校及学术机构等，问中方有何回应。崔天凯表示，我始终坚信中美关系真正的根基在于两国人民的友好情谊和相互理解。这也正是国与国相交的根本。在美国，各地方和老百姓都有热切意愿，想要更多了解中国、发展同中国人民的友谊、推进两国合作。我不认为任何人可以违悖人民的这种意愿。

此外，崔天凯也驳斥了蓬佩奥有关新疆存在“集中营”、美国机构无意中投资了对穆斯林少数民族的监控体系的言论，强调新疆最核心的问题是反恐。他表示，新疆近三年来没有发生恐怖袭击，人民安全有了更好保障，生活也更加幸福。