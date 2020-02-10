内蒙抗SARS功臣因防疫工作失职失责被处分 另有拟提任副厅级官员被免职

曾在2003年抗击SARS（沙斯/非典）疫情中获评内蒙古呼和浩特市二等功，并于2007年获得“全国优秀中医医院院长”荣誉称号的呼和浩特市卫健委党组书记云文清近日因在本次新冠病毒疫情中出现失职失责，被呼和浩特市纪委监委处以党内警告处分。

据长安街知事10日报道，呼和浩特市纪委监委点名通报该市11家单位的26人，批评他们在疫情防控工作中工作失职失责，履职不力，其中包括云文清，市卫健委主任冯小红也因此被免职。

根据通报，呼和浩特市卫健委、市第一和第二医院、赛罕区第二医院在疫情防控工作中出现履职不力的问题，导致多名感染新冠病毒的病患没有被及时收治，导致更多人被传染。

通报中批评呼和浩特市卫健委部门对疫情严峻性认识不足，落实部署不力，统筹协调不全面，工作举措落实不到位，防控部署不严不细不实，在管理上存在漏洞，重大事项请示汇报不及时，因此要对问题负“主要责任”。

云文清因此被党内警告，冯小红被免职，市卫健委副主任王兴建被党内严重警告。

官网简历显示，云文清出生于1963年6月，长期在内蒙古医疗体系工作，曾担任中蒙医院院长等职务，2018年升任现职。

冯小红出生于1966年，同样长期在内蒙古医疗体系工作，曾担任新城区卫生局局长、副区长等职务，2019年2月被任命为市卫健委主任。她在一个多月前刚获得公示，拟将被提任为副厅级领导职务。但由于疫情影响，当地两会决定推迟，而冯小红如今也因疫情工作失职被免职。