钟南山领衔新论文：病毒潜伏期最长可超三周

由中国国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山领衔的“中国2019年新型冠状病毒感染的临床特征”研究，2月9日在预印本网站medRxiv上发表。研究显示，新型冠状病毒的潜伏期最长可超三周。

据科学网报道，钟南山等人对1099例（截至1月29日）新冠病毒确诊患者的临床特征进行了回顾性研究。研究发现，新冠肺炎的中位潜伏期为三天，最长可达24天。同时，仅有1%左右的患者与野生动物有过直接接触，而超过75%的患者为武汉居民，或曾与来自武汉的人员接触过。这为新冠肺炎人传人提供了进一步证据。

除了飞沫传播和直接接触两种途径，研究人员还在一些患者的粪便样本，以及胃肠道、唾液或尿液、食道侵蚀出血部位中检测到新冠病毒，因此卫生保护应考虑到通过胃肠道分泌物的传播。

最新论文由钟南山携手来自全国抗疫一线的37位作者共同完成。作者单位包括广州市呼吸卫生研究所、武汉市金银潭医院、黄冈市中心医院等。中国工程院院士李兰娟所在的浙江大学医学院附属第一医院也在其中。钟南山为这篇论文的通讯作者。

论文提出，尽管新冠肺炎仍在全球范围内迅速蔓延，但关于新冠病毒引发的急性呼吸系统疾病（ARD）的临床特征仍不清楚。

为此，钟南山等人对中国已确诊的1099例新冠肺炎患者的临床特征进行了回顾性研究。这些病例来自全国31个省/市的552家医院。

这些患者均通过高通量测序，或实时逆转录酶聚合酶链反应（RT-PCR）对鼻拭子和咽拭子样本的检测得到确诊。

最新研究得出的结论细节如下：

1. 患者接触史

在1099名新冠肺炎患者中，483人（43.95%）为武汉当地居民。在武汉以外地区，26.0%的患者未在近期前往武汉，或者未与来自武汉的人有过接触史。

同时，仅1.18%的患者与野生动物有过直接接触，31.30%的患者去过武汉，71.80%的患者与来自武汉的人员接触过。

这些结果印证了最近的一些报道，如家族聚集性发病、无症状感染者传播、3阶段暴发模式等。同时，不排除“超级传播者”的存在。

2. 患者年龄

患者中位年龄为47.0岁，女性占41.90%。新冠肺炎可发生在整个年龄段，其中0.9%的患者在15岁以下。

3. 症状和潜伏期

发热（87.9%）和咳嗽（67.7%）是最常见的症状，但就诊时有发热症状的患者不足一半（43.8%）。腹泻（3.7%）和呕吐（5.0%）少见。

25.2%的患者至少有一种基础性疾病（如高血压、慢性阻塞性肺疾病）。

新冠肺炎的中位潜伏期为3.0天（范围从0至24天），最长可达24天。

4. 临床特征

入院时接受肺部CT检查的840名患者中，有76.4%表现为肺炎。典型特征是毛玻璃样阴影（占50.00%）和和双侧斑片状阴影（46.0%）。

同时，82.1%的患者出现淋巴细胞减少，36.2%的患者血小板减少。总体而言，在33.7%的患者中观察到白细胞减少症。

严重病例会有突出实验室异常，即白细胞减少症、淋巴细胞减少症、血小板减少症、C反应性升高蛋白水平。

5. 治疗

总体而言，接受氧气疗法、机械通气、静脉内抗生素和奥司他韦疗法的患者分别占38.0%、6.1%、57.5%和35.8%。

此外，有5例严重病例采用了体外膜氧合ECMO。

6. 住院期间并发症

住院期间，最常见的并发症是肺炎（79.1%），其次是急性呼吸系统疾病（3.37%）和休克（1.00%）。

7. 临床预后

进入ICU、需要有创通气和死亡的患者百分比分别为5.00%、2.185和1.365。

钟南山等人在论文中表示，和之前在《柳叶刀》上发表的两项研究相比，基于更大的样本量和在全国各地招募的病例，最新研究得出的新冠肺炎病死率明显变低（1.4%）。当计入广东省的试点数据时，病死率更低（0.88%）。

这是因为广东采取了有效的预防措施，早隔离、早诊断和早治疗可能共同促进了广东省新冠肺炎病死率的显著下降。

据南方日报报道，从2月1日开始，广东新冠肺炎的累计治愈数显著上升，目前共治愈128例（截至2月9日数据）。此外，确诊病例的增加率趋缓。

钟南山表示，根据目前观察的情况，新冠肺炎的病死率约为2.7%，且患者大多为中老年人，病死率虽然比普通流感强，但远比SARS冠状病毒、埃博拉病毒或H7N9流感病毒低。

























