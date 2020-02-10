中国外交部：27名在华外国人确诊 两人死亡

中国外交部发言人耿爽10日在网上举行的例行记者会上披露，至今共有27名在华外国人确诊感染新冠病毒，两人死亡。

耿爽在回答路透社记者相关提问时透露以上讯息。他表示，27人中有三人已治愈出院，两名死亡病例也已通知外方，此外，还有22人正在接受隔离治疗。

两名死亡病例分别为一名美籍华人和一名日本人。耿爽透露，美籍华人是在2月6日晚上7时过世，指出该美籍华人在中国治疗期间，中方一直同其在华亲属保持联系，并予以积极救治。

至于过世的日本病例，耿爽透露日本公民是在2月8日凌晨过世，该日本公民在华治疗期间，中方一直同其家属保持联系，并予以积极救治。

耿爽分别对两名逝者表示哀悼，并表示中方已通过外交渠道将有关情况通报美方及日方，愿继续协助双方及家属处理好后续事宜。

此外，耿爽也强调中国高度重视保护在湖北武汉的各国公民的生命安全和身体健康，积极采取有效措施，及时解决他们的合理关切和要求。

他表示，世界卫生组织谭德塞总干事也多次强调，不建议仓促撤侨，最好的办法是留在原地并做好自我防护，因此也希望世卫组织的专业意见能够得到尊重。

对于希接回本国在武汉公民的国家，耿爽表示中方会根据国际惯例，依照中方有关防疫规定，做出相应安排并为此提供必要协助和便利。