湖北新增病例2097例 新增死亡103例

中国湖北省昨天新增新冠病毒病例2097例，全省新增死亡103例，新增出院427例。

据湖北省卫生健康委员会官网报道，截至10日24时，湖北省累计报告确诊病例31728例。全省累计治愈出院2222例。全省累计死亡974例，病死率3.07%。目前仍在院治疗25087例，其中：重症5046例、危重症1298例，均在定点医疗机构接受隔离治疗。现有疑似病例16687人，其中集中隔离17259人（含临床确诊病例），当日排除3390人。累计追踪密切接触者144279人，尚在接受医学观察76207人。