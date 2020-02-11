遭李文亮事件迁怒 其单位武汉中心医院物资告急

李文亮生前所供职的武汉中心医院因受李文亮去世影响，被一些捐款单位排除在外，导致医院护物资极其缺乏，许多前线医护人员得使用工业口罩替代医用N95口罩。

根据《环球时报》报道，武汉中心医院多名一线医护人员透露，自李文亮医生不幸去世后，一些民间捐赠人士点明“不捐武汉中心医院”，很多受捐名单上都已看不到该院的名字。目前该院一线医护的防护物资已极其缺乏，许多前线医护人员已不得不使用工业口罩替代医用N95口罩。一位一线医生说：“我们理解社会上的情绪，但一些言行现在已为李文亮的同事、一线的医护人员们造成了身体与精神的二次伤害。”

一名武汉中心医院的一线医生告诉记者，武汉中心医院开放五百多张床位，属于23个定点医院中最多的之一，但在很多受捐名单上，现在却很少能见到该院的名字了。他表示，自李文亮医生的事情发生后，已有一些爱心捐赠者因愤怒而直接点明“物资不捐给武汉市中心医院”，这让许多中心医院的一线普通医护们感到很茫然，也很难受。

“目前普通隔离病房的医护们很多只能用工业防尘口罩，没有医用N95，因为仅有的能到医院的N95和优质防护服得首先保证重症监护病房。防护服质量也是参差不齐，绝大多数达不到在隔离病房使用的标准。靴套都是用垃圾袋代替的。”这名医生用“肉搏、裸奔”来形容现在一线医护的状态。

中心医院目前医护感染情况属于武汉市各定点医院中较为严重的之一。有医生透露，该院有几名一线科主任已插管，仅自己周围就有二十余名认识的医护同事感染。他表示，前期感染率高可能是因为防护不足，后期也有持续作战、抵抗力下降导致感染的因素。此外，中心医院也是离华南海鲜市场最近的医院。现在该院连外科、妇科、儿科医护都在一线发热门诊和病房工作。

有中心医院医生透露，对李文亮的离去最感到悲伤和愤怒的正是李文亮的同事，他们也理解现在社会上的议论和情绪，但一线医护人员不是这起事件的责任方。他表示，希望民间的企业和爱心人士能再仔细想想这一问题，一些极度不理智的谩骂和指责，直接伤害的恰恰是李文亮奋战在一线的战友和同事。

“人们不应该用这种方式来表达正义，如果武汉中心医院完全没有防护物资，最终伤害的还是患者和一线医护人员。这样的‘义举’最终也只能让更多的人变成第二个李文亮。”这名医生说，“我们能克服身体上的艰辛，只希望付出了这么多，不要再被污名化。”