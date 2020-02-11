因排气管没密封 港居民楼多层居民感染新冠病毒

香港新型冠状病毒肺炎疫情持续，昨天（10日）新增六例确诊病例，累计增至42例。其中，一名62岁女子居于青衣长康村康美楼A307单位，与1月30日确诊的75岁男确诊者寓所同厦、为相同单位，坐向相同，相隔10层。

综合香港01、《明报》等媒体报道，港大微生物学系讲座教授袁国勇昨天到现场视察排水管道等设施，发现女确诊者寓所内接驳下水道的排气管没密封。为安全起见，居于康美楼“07”单位的30多户、约100名居民须于凌晨紧急疏散，入住检疫中心至确认排气管正常才能回家。

另外，长康村康美楼另有三名住户出现病征，被送院治疗。

袁国勇11日凌晨表示，居于康美楼的两名患者病发相隔12天，视察两患者单位后，没发现U形渠有问题，但确诊的62岁女患者家中厕所排气管接驳粪渠，但没有密封，若开启抽气扇，粪渠中的病毒或经空气被抽入厕所。袁国勇表示，这次不是淘大花园翻版，因SARS爆发期间淘大因U形渠干涸出现爆发，而此次U形渠没有问题。

他表示，昨晚未能逐一视察该厦07编号单位的下水道及排气管，最安全做法是立即撤离全座居于07单位的住户，转到检疫中心居住数天，待确认排气管正常才能回家；若有住户出现发烧、咳嗽及腹泻等病征，要入院隔离治疗。

大批身穿全副防护装备的人员深夜到场，屋村一带气氛顿变紧张。多辆旅游巴士先后开到，准备紧急疏散住客，大批防暴警及军装警到场戒备，并把守康美楼出入口。受影响居民入住麦理浩夫人度假村、鲤鱼门公园度假村、北潭涌度假营以及饶宗颐文化馆。