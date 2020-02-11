湖北省卫健委党组书记与主任被免职 职务由王贺胜兼任

湖北省委常委会2月10日决定免去张晋的省卫生健康委员会党组书记职务及免去刘英姿的省卫生健康委员会主任职务。

据央视新闻11日早上报道，两项职务，由新到任的省委常委王贺胜兼任。

中国国家卫生健康委员会王贺胜2月8日空降出任湖北省委常委，当时他被认为将接替因这次防疫不力可能被问责的湖北省官员。

据湖北省卫健委官网资料显示，刘英姿在省卫健委的分工是主持委行政工作，负责规划信息、政策法规、人口监测与家庭发展等方面工作。她也负责联系省肿瘤医院、省中西医结合医院，以及联系武汉市、鄂州市。

1965年出生的刘英姿是湖南益阳人，1989年自华中理工大学（现为华中科技大学）图像所模式识别专业后留校任教至2004年。期间，她在2003至2004年间也挂职任武汉市洪山区政府副区长，过后于2004年进入政坛，担任武汉市洪山区政府副区长。

她在2012至2018年间曾任武汉市政府副市长，之后进入湖北省卫生系统，担任卫计委（2018年改变为卫健委）主任至此次被免。

张晋与刘英姿同龄，在湖北省卫健委的分工是“主持委全面工作，负责健康湖北、体制改革、科教、干部保健等方面工作。”他也负责联系省计划生育协会、省医学评价与继续教育办公室，及联系宜昌市、咸宁市。

公开履历显示，张晋出生于北京，1984至1988年在同济医科大学、武汉大学学习，过后在同济医科大学担任校领导职位至2000年。在2000年至2012年间，张晋转至华中科技大学，曾任党委副书记、副校长等职。

张晋于2012年至2013年间担任湖北省卫生厅副厅长、党组副书记，过后进入卫计委，2016年获委任卫计委（2018年改为卫健委）党组书记至今。