沃尔沃与吉利汽车筹划合并 上市计划重新启动

李书福计划将2010年收购的瑞典车企沃尔沃汽车与麾下香港上市车企合并，打造一家规模足以应对全球市场快速整合浪潮的公司。

据彭博社报道，吉利控股集团全资拥有的沃尔沃周一（10日）发布声明称，将启动与香港上市公司吉利汽车合并的程序。合并后的公司将在斯德哥尔摩和香港上市。沃尔沃发言人称，新架构可能在今年年底前完成搭建。

这笔交易将创建一家价值约300亿美元、比肩福特汽车的公司。自从李书福收购沃尔沃汽车以来，该公司的销售额增长了一倍，同时在中国增长迅速。李书福也是戴姆勒公司最大股东，他主张通过整合来集中汽车生产商的资源，以开发电动化和自动驾驶等项目。

吉利汽车目前在香港的市值约为160亿美元，沃尔沃取消IPO计划前的目标估值据称在160亿至320亿美元之间，而投资者据称只愿支付120亿至180亿美元。

吉利已经连续三年成为中国最畅销的汽车品牌，该公司寻求通过与其瑞典姊妹公司加强合作来向高端市场转移。新实体还将包括使用沃尔沃CMA平台生产汽车的Lynk＆Co.，以及希望与特斯拉Model 3一较高下的Polestar，该公司去年宣布了首款全电动汽车。

根据2019年数据，合并后的公司年出货量将超过200万辆，与宝马品牌的汽车出货量相当。