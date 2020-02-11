阿里巴巴为应对疫情减免天猫商家半年平台服务年费

中国市值最大的公司阿里巴巴计划减免天猫商家半年的平台服务年费，以帮助相关零售商和品牌应对疫情带来的暂时困难。

根据彭博社报道，这家电子商务公司表示，免收所有天猫商家2020年上半年的平台服务年费。虽然这是一笔很大的收入，但阿里巴巴主要通过为淘宝和天猫上的零售商提供广告、营销和咨询服务来赚钱。

此举应受到商家欢迎。阿里巴巴依赖这些商家吸引和维持网上消费者。由于市场担忧这种流行病将对中国这个全球第二大经济体产生长期影响，自1月20日左右中国股市下跌以来，阿里巴巴的市值被抹去了约5%。

Bernstein驻香港的分析师戴昊表示，这项减免虽然减少了阿里巴巴的营收，但不会对公司的利润造成重大打击，因为该平台上的许多大卖家已经不用支付这些费用。

戴昊表示，阿里巴巴更加侧重于帮助小型卖家渡过难关。受挫程度是有限的，但阿里巴巴并不能免于疫情带来的下行风险。

阿里巴巴将于周四公布业绩，截至去年12月底的季度内，预估均值为营收增长36%，1至3月份期间增长35%。该公司现在飞速拓展云计算、媒体和娱乐等非核心业务。分析师的预估均值为截至去年12月底的季度内，净利润下降10%，而今年1-3月份期间下降49%。