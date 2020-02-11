新冠疫情席卷 港府拟建组合屋及检疫设施应对

新冠病毒疫情持续，香港政府公布所有从内地入境的人士均须强制隔离两周，但检疫设施有限。日前特首林郑月娥称会研究使用空置土地增建检疫设施，并正于现有检疫中心以组合屋形式增加单位。

据香港01报道，港府农历新年期间曾接触业界，研究以组装合成法兴建组合屋作医疗用途，料可提供约800个床位。

目前香港共有三个检疫中心，分别是麦理浩夫人度假村、鲤鱼门公园度假村和保良局赛马会北潭涌度假营，共提供97个单位作隔离用途。不过由于营位即将满额，早前有指政府将于三个中心及西贡户外康乐中心，以组合屋形式增加单位。而特首林郑月娥也于日前的记者会上称，发展局将研究使用空置土地增建检疫设施。

消息指，建筑署自农历新年期间已就检疫设施接触业界，咨询以组装合成法兴建组合屋作医疗用途，料可提供800个床位。据悉，港府对于落成时间表示越快越好，并要求业界先交设计书及预计的兴建时间，加快兴建速度。消息说，兴建货柜屋的时间一般约需一个多月至两个月，但预料审批程序相当耗时。

根据政府日前公布数字，截至周日（9日）上午，三个检疫中心只余下11个单位未使用，计划下周启用饶宗颐文化馆作检疫中心，增设53个单位。

香港10日再增加新病例，并有居民需要被疏散隔离至检疫中心，料将对本已紧张的单位增加更多压力。