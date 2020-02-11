中国驻法使馆：用“吹哨者”形容李文亮目的是分裂中国民意

中国驻法国使馆9日发文称，武汉中心医院李文亮医生被形容为“吹哨者”是给他贴上政治化标签，居心不良，目的是分裂中国民意，也玷污了李文亮医生的名誉，是不道德的。

根据中国驻法兰西共和国大使馆网站内容，武汉中心医院李文亮医生2月7日凌晨在抗击新型冠状病毒肺炎疫情中不幸感染，经全力抢救无效去世。我们和全国人民一样，对此深表痛惜和哀悼，并向其家属表示深切慰问！

但文章强调，有一些别有用心的人以祭奠李文亮医生为名，鼓动关心疫情的在法华人侨胞和留学生们组织所谓“今夜，我为真相吹哨”活动。要知道“吹哨者”最初是个贬义词，有告密者、卧底之意。他们用这个词形容李文亮医生，给他贴上政治化标签，居心不良，目的是分裂中国民意，也玷污了李文亮医生的名誉，是不道德的。

文章说，李文亮医生是一名中国共产党党员，在疫情最初，他敏锐地提醒周围同事注意感染和防控，展现出实事求是的科学精神。疫情发生后，他一直坚守在防控疫情一线，全身心投入临床救治工作。染病后，他还在微信群里表示，自己一旦治愈将响应“共产党员先上”的号召，重回抗疫一线。他这种恪尽职守、救死扶伤、勇于奉献的精神令人钦佩！

李文亮医生去世了。欲悲闻鬼叫，我哭豺狼笑。在这个时候，我们需要冷静的思考和判断，分清哪些是真心出于正义出于良知在发声，哪些是在利用我们的惋惜之情混淆视听，煽动愤怒和仇视情绪，乱人心，乱大局。大敌当前，应以大局为重，不能自乱阵脚，不然真上了一小撮人的当，使亲者痛，仇者快！

文章还强调，当前疫情防控正处于关键时期。国家快速集中全国救治和防护资源支援抗击疫情第一线，调集全国上万名医护人员驰援武汉，武汉火神山医院、雷神山医院在短时间内拔地而起，首批三所“方舱医院”迅速改建缓解轻症患者收治难……中国展现出强大的社会动员组织能力，彰显了“集中力量办大事”的中国特色社会主义制度优势。

目前的抗疫形势仍然严峻，但没有冬天不会过去，没有春天不会到来。我们一定能打赢这场疫情防控阻击战，以团结和胜利告慰李文亮和所有这场战斗中的牺牲者！

