港媒：人大拟修改《野生动物保护法》

新冠病毒疫情大概率由野生动物引起，针对滥食野生动物的行为，中国全国人大拟修改《野生动物保护法》。



据《星岛日报》报道，全国人大经济法室主任王瑞贺表示，人大法工委已经部署启动《野生动物保护法》的修改工作，计划将修改《野生动物保护法》增加列入常委会今年的立法工作计划，并加快《动物防疫法》等法律的修改过程，法工委亦正在研究在近期由常委会作出一个有关法律问题的决定。



王瑞贺表示，《野生动物保护法》在2016年作过一次系统性修订，特别是针对滥食野生动物等突出问题，建立一系列科学、合理的制度，经修改的法律实施后，野生动物的保护状况有所好转，不过还存在一些问题。



他举例指出，监督检查及执法力度不够，对一些非法野生动物交易市场没有坚决取缔、关闭，甚至在很多地方，野味市场泛滥，相关产业规模很大，构成公共卫生安全的重大隐患，因此有必要进一步补充完善《野生动物保护法》等相关法律法规，扩大法律调整范围，加大打击和惩治乱捕滥食野生动物行为的力度。