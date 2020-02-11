世行行长：正向中国提供技术援助但未提供新贷款

世界银行行长马尔帕斯(David Malpass)周一称，世行正在向中国提供技术援助，以帮助抗击冠状病毒疫情，但未提供新贷款。

根据路透社报道，马尔帕斯周一表示，该行正在与世界卫生组织(WHO)一道为中国提供援助，包括提供有关过往健康危机的建议等，但并未计划提供任何财政援助，因为中国自身拥有充足的资源。

“我认为我们都希望中国能迅速解决冠状病毒，”他在周一接受访问时表示，“我们已经在健康、卫生和疾病政策领域提供了技术援助。”

世行是二战后为重建欧洲设立的，目前拥有约4700亿美元（6520亿新元）资产，中国是其最大的借款国之一，自2011年以来已向其贷款148亿美元。中国也是世行第三大股东，仅次于美国和日本。

马尔帕斯称，“中国自己拥有庞大的国际储备，”，世行目前尚未考虑为中国提供新的贷款。马尔帕斯曾是美国财政部官员，从去年4月担任世行行长。

世界银行表示，其专家正在与中国有关部门进行讨论，可能会在疾病监测、食品安全、以往流行病的教训以及分析疫情对中国经济的影响等方面提供帮助。

两位银行业消息人士称，300余家中国企业正在寻求总计至少574亿元人民币(82亿美元)的银行贷款，以缓解新冠肺炎疫情带来的影响。

中国政府一经济学家估计，受疫情影响，当前季度经济增长可能放缓至5%或以下。

关于疫情对中国或全球经济增长的影响，马尔帕斯未做出预估。他指出，现在说是否下调世界银行全年预估还为时过早。

“冠状病毒疫情显然会令2020上半年经济增长放缓。而随着相关应对机制的启动以及政府作出多项调整，疫情会有什么长期后果仍有待观察，”他表示。“中国刚结束较长的春节假期，因此增长仍有待评估。”

自2017年进入财政部后，马尔帕斯一直对世行给予中国低利率贷款持批评态度，称中国已经很富有，不必接受这种援助，而中国还透过一带一路计划，使得一些国家背上沉重债务。

马尔帕斯曾担任贝尔斯登(Bear Stearns)首席经济学家，并曾在2016年大选中出任特朗普的竞选顾问。他呼吁世行将更多资源分配给非洲、亚洲与拉美更加贫穷的国家。

一名银行官员表示，世行2月3日承诺进行检视，确定其能够快速部署的金融资源的帮助对象是可能受疫情影响的较贫穷国家。

中国同意减少借款，以此做为与世行股东2018年批准增资130亿美元相关的改革措施之一。

世界银行12月通过了一项援助中国的新五年计划，每年将向中国提供10-15亿美元低息贷款，新计划的贷款额将较此前五年的均值18亿美元“逐渐减少”。

马尔帕斯表示，6月30日止的2020财年提供给中国的贷款可能低于该计划的范围。

马尔帕斯称，尽管世行根据2018年增资计划中的条款正“逐渐减少”提供中国的贷款，该行将为某些“全球公共财”提供融资。

这些包括环境项目、民间部门发展以及国有企业的改革。

2020年财年迄今世行唯一批准提供给中国的新融资是一笔1.5亿美元贷款，以助力长江上游森林生态恢复的6.86亿美元项目。