中国发改委谈个别地方拘留提前复工企业负责人：此风不可长

就中国某些省市、地方采取的一些限制人员外出的措施以及有的地方还对企业的复工复产采取了报备制度甚至拘留提前复工企业负责人的情况，中国国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制今天上午举行新闻发布会明确回复称，此风不可长，严格制止以审批等简单粗暴方式限制企业复工复产的做法。

根据澎湃新闻报道，中国国家发展改革委社会发展司司长欧晓理指出，在防控期间，很多地方都出台了很严格的限制人员进出措施。比如，有的地方还对企业的复工复产采取了报备制度，有的设置了前置审批条件，甚至还有个别地方出现了拘留提前复工企业负责人的情况。这些做法是不符合加强疫情科学防控、有序做好企业复工复产的中央精神的。此风不可长。在这里明确和大家说，我们将严格制止以审批等简单粗暴方式限制企业复工复产的做法。

欧晓理强调，我们也充分理解一些地方希望进一步压实责任，严格做好疫情防控工作、防止疫情扩散的良苦用心，也非常赞同在开复工过程中严格督促企业落实防控机制、明确防控责任、掌握员工动态、配备必要物资，做好日常防护的必要措施。但是我们不能简单化地通过设置审批条件、提高开复工门槛等办法，来达到防护目的，而是应该用更多的时间和精力去指导、关心、帮助企业解决疫情防控和开复工中碰到的实际问题，切实解除企业和员工的后顾之忧。

欧晓理称，针对前一段时间一些地方出现的问题，我们已经第一时间通过多种方式，要求地方对这些不合适的做法进行了纠正。下一步，我们将坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，按照中央应对疫情工作领导小组和国务院联防联控机制的决策部署，在加强疫情科学防控的同时，最大程度创造有利条件，进一步减少干扰因素，推动企业有序复工复产。

中国国家卫生健康委疾控局负责人贺青华还提到，浙江、广东、河南都是人口大省，人员流动性大，复工以后带来的疫情压力也是相当重的。因此，我们对这些重点省份提出了要求，要求他们继续把党中央国务院的决策部署，把相关的防控措施夯实、落实、落地。细心的朋友们也可能关注到，从2月3日以来，全国除湖北以外省份的疫情形势总体上呈下降趋势。根据今天公布的疫情情况，截至2月10日24时，全国除湖北以外的省份新增确诊病例381例，从2月3日连续7天呈下降趋势。