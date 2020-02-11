比亚迪跨界口罩暂不外售 仅供一线疫区

比亚迪汽车日前宣布将转产口罩，2月17日前后量产出货，口罩产能每日可达500万只。比亚迪强调，口罩主要供给一线疫区、医院以及抗病毒相关部门，暂不考虑对外销售。

综合中新经纬客户端和网易消息，比亚迪汽车本月8日通过官方微信公众号宣布，将协调资源，着手防护物资生产设备的设计和制造，援产口罩和消毒液，以满足当前对防护物资的迫切需求。

据官方透露，口罩和消毒液预计将在2月17日前后量产出货，口罩产能本月底每天可达500万只，消毒液产能每天达5万瓶，直至疫情缓解和消除。

不过，在比亚迪宣布转产口罩后，网上则流传出一份，“比亚迪口罩产品手册”的文件。其上有一栏“商务条件及相关信息”显示，满足商务合作的条件为，最小起订量达到500箱（100万个）起，并显示将于2月17日开始发货。

对此，比亚迪投资者关系部表示，网传文件非官方发布文件，比亚迪集团的订购方针并不是像网传文件那样。因为目前口罩的产能有限，在二月底之前才可以达到日产500万只。而口罩的规格的确是医用外科口罩，主要供给一线疫区、医院以及抗病毒相关部门，暂不考虑对外销售。

可能以后产能有多余的才会向一些较为紧急的企事业单位供应，即使是后期对外销售也会以平价进行销售，并不会考虑盈利。