菲律宾因“一个中国”禁台湾 台外交部：正促请菲方更正

菲律宾昨晚发出禁台令，将台湾比照其对中港澳的旅游禁令，限制来自中港澳台的旅客入境。台湾外交部发言人欧江安今天表示，这是菲律宾卫生部片面决定后要求民航局执行，台湾驻菲律宾代表处正会同菲国驻台机构，与菲律宾方面交涉，促请菲方更正。

根据《自由时报》报道，菲律宾民航局昨天发出声明，公告暂停“所有来自中港澳台及14天内有中港澳台旅游史的外籍旅客入境”，同时也暂停菲律宾公民前往中港澳台。该公文还明示，台湾适用“一个中国”政策。

目前有约150名台湾旅客滞留菲律宾各地，台湾驻菲律宾代表处提供必要协助处理。

欧江安今天在例会上说明，该禁令是菲律宾卫生部昨天公布决定后、就直接通知民航局，而且要求立刻执行，不准台湾航班入境。欧江安指出，经过了解，这是菲律宾卫生部的片面通知，政府部门平行之间还没有完整沟通协调。

欧江安说，目前台湾驻菲律宾代表处会同菲国驻台机构，正在积极和包括菲律宾总统府和外交部等单位全面交涉中，向菲方说明台湾不是疫区以及台湾政府抗疫作为，同时促请菲律宾政府更改此片面决定。

对于要求更正是否有期限或向菲方实施反制措施？欧江安则说，目前台湾大使还在透过各种管道交涉中，希望菲方更改，同时也要看菲律宾内阁会议结果，再进一步回应。

对于菲律宾政府政策不一，是否是因中国背后施压？欧江安则坦言，“中国的阴影一向存在，菲律宾卫生部公告第一条就提‘一中政策’，中国因素非常明显就在那里”。不过欧江安也说，台湾不便评论菲律宾政府部门背后的考量。