中国空军连续两日绕台 战区发言人：针对性实战课目演练

中国解放军战机连续两日绕台后，中国空军昨天再发布多张照片和一段17秒视频，展示歼11轰6K挂弹飞行画面。中国东部战区新闻发言人张春晖前天称，空中兵力进行针对性实战课目演练，战区部队有决心、有能力挫败一切“台独”分裂活动。

根据《环球网》报道，中国空军官方微博昨天下午发布了多张照片和一段17秒的视频，展示了多架轰-6K轰炸机编队飞行的画面，期间还有多架歼-11战斗机护航，并配文称“今天，又见战神！”。从画面中可以看到，所有轰炸机、战斗机都挂载了导弹武器。

根据《中时电子报》昨天援引消息人士称，昨天又有多架解放军战机，几乎循前天的路线，从西南海域穿越巴士海峡。随后台湾军方也证实，10日上午11时左右，解放军的歼-11、轰-6等机型经巴士海峡前往西太平洋，随后从宫古海峡返回原驻地，执行远海长航训练。报道称，解放军战机连续2天进行绕台，相当罕见。

台媒前天曾援引台防务部门说法称，解放军歼-11、空警-500、轰-6等型号战机于当日上午11时许经巴士海峡，自西太平洋进入宫古水道飞返原驻地，执行远海长航训练。“中时电子报”对此称，该路线“形同绕台一圈”。

中国大陆东部战区新闻发言人张春晖空军大校就海空兵力战备巡航前天发表谈话。中国人民解放军东部战区组织海空兵力实施战备巡航，成体系出动驱护舰、轰炸机、歼击机和预警机等多种武器装备，检验多军种一体化联合作战能力。空中兵力经巴士海峡、宫古海峡巡航飞行，并进行针对性实战课目演练。台湾及其附属岛屿是中国领土神圣不可分割的一部分，中国军队战备巡航完全正当合法，是针对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动。战区部队有决心、有能力挫败一切“台独”分裂活动，坚决捍卫国家主权安全和领土完整，坚决维护台海地区和平稳定。