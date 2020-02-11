银保监会：警惕网上以卖口罩为幌子等诈骗

疫情当前，中国出现不少以卖口罩为幌子的骗局。中国银保监会网站今天（11日）发布关于防范不法分子在疫情防控期实施诈骗造成资金账户受损的风险提示，提醒消费者要注重保护个人金融信息和金融资产安全，注意银行卡使用安全，提高金融风险防范意识。

据澎湃新闻报道，银保监会表示，诈骗手法主要集中在两个方面：一是“退改签”电信诈骗中窃取银行卡号、密码、验证码等敏感信息，转走卡内余额。二是在网络平台以“采购防护物资”“献爱心”等为幌子发布虚假信息，诱骗消费者转账，使消费者账户资金受损。

银保监会表示，不法分子在网络平台以售卖口罩等防护物资为幌子发布虚假信息，转账收取消费者费用后将受害人“拉黑”，或在钓鱼链接中诱使受害人输入个人敏感信息，导致消费者财产受损。此外，也有不法分子假冒慈善机构或爱心人士，利用公众同情心，通过微信、QQ等社交平台以“献爱心捐款”等名义，向消费者发送防控新型冠状病毒肺炎“献爱心”的虚假捐款信息，消费者信以为真后，一旦转账，就造成账户资金受损。

银保监会消费者权益保护局提示消费者要注重保护个人敏感金融信息，不向他人透露个人信息、银行卡密码、验证码等。此外，要谨慎进行线上私人交易，保障账户资金安全。