路透社：习近平警告官员遏制新冠疫情的措施已威胁中国经济

消息人士透露，中国国家主席习近平上周警告高层官员，为遏制新型冠状病毒采取的措施大大超过了合理范围，已经威胁到了中国经济。

根据路透社报道，在中国经济增速降至近30年来最低水平之际，中国领导人似乎急于在保护已经放缓的经济和扑灭一场已造成逾1000人死亡、逾4万人感染的传染病之间取得平衡。

两位不愿具名的知情与会人士透露，在参考了中国国家发改委和其他经济部门的疫情报告后，习近平在本月3日中央政治局常务委员会上告诉地方官员，一些为了遏制病毒而采取的行动损害了经济。

这两位人士还透露，习近平敦促他们不要采取“更多限制性措施”。

据了解，疫情首先在武汉爆发，而武汉以外的地方政府就已经关闭了学校和工厂，封锁了公路和铁路，禁止公共活动，甚至封锁了居民区。习近平表示，其中一些措施并不实际，且还在公众中播下了恐惧的种子。

中国国务院新闻办公室没有立即回复路透的置评请求。

新华社上周一对政治局会议进行了报道，称冠状病毒的爆发是“对中国体制和治理能力的重大考验”，还“要求各级党委和政府实现今年经济社会发展的目标。”

会议后，中国央行誓言要加大对经济的支持力度，并准备好各种政策手段以弥补损失。发改委在周末的新闻发布会上表示，正在敦促企业和工厂恢复生产，尤其是像食品和制药等“关键行业”。

中国央行副行长潘功胜上周五表示:“在疫情和经济下行压力的背景下，保持经济增长更为重要。”