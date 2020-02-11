中国农村新增基本公共卫生经费将全部用于疫情防控

中国国务院今天（11日）举行应对新型冠状病毒疫情联防联控机制新闻发布会时宣布，中国财政部已下达今年的基本公共卫生经费，明确今年新增的经费在农村要全部用于乡村的疫情防控。

据澎湃新闻报道，国务院在今天下午的新闻发布会上，介绍农村疫情防控的有关情况。中国国家卫健委基层卫生健康司司长聂春雷说，农村防疫工作重点在于“防”，即外防输入，内防扩散，难点在于认识问题，对于疫情严重性的认识不到位。

聂春雷说，基层医疗机构要在当地“两委”的组织下，搞好排查，参与网格化的管理，进行地毯式的排查，对发热、外来的“四类人员”发现以后，依据情况进行转诊、居家隔离、宣传教育等行动。同时，也应充分利用农村多种宣传的渠道，让民众认识到这次防控的重要性。

为加强保障服务，包括经费的保障，财政部也已下达今年的基本公共卫生经费，明确今年新增的钱在农村要全部用于乡村的疫情防。同时，在指导各地物资调配的过程中，相关部门也将适当地考虑农村地区的物资保障问题。

农业农村部农村合作经济指导司副司长毛德智也介绍说，农村地区防控期间重点要抓好落实村“两委”的责任，实施网格化管理，督促农民群众不出门、不串门、不聚集，同时对返乡人员、流动人口逐一追踪筛查，登记建档，做好健康监测。另外，智能网格化管理，落实居家观测等措施，对发热人员和疑似病例及时送诊，发现异常情况第一时间处置。