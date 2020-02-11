发改委：别囤积口罩 过保质期失效

中国国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制今日（11日）召开新闻发布会，国家发展改革委社会发展司司长欧晓理表示，目前口罩需求还有较大缺口，正千方百计促生产、扩进口、保重点、减浪费。随着复工复产的推进，口罩紧缺状况会有所缓解，呼吁公众不要囤积口罩，口罩有保质期，过了保质期就失效。

据中国网报道，欧晓理指出，口罩的复工率目前只有76%，还有1/4的口罩企业还没有复工。国家发展改革委正帮助这些企业协调解决生产中、复工中遇到的用工、原辅材料、资金等方面的困难，促使企业抓紧复工。对现在还没有满负荷生产的企业，推动企业抓紧释放现有产能，尽快实现满负荷生产，鼓励他们采取两班倒、三班倒的方式，24小时运转起来，做到人休息机器不休息，尽量多生产。对有扩大生产需求的企业，安排中央预算内投资予以支持，并争取新增产能能够早日达产。支持有条件的企业加快办理有关资质，推动技术改造，尽快实现转产。

同时，推动相关企业加大进口采购力度，支持企业国外采购口罩使用货运包机的方式运至国内，协调有关方面做好外国政府及其国际组织捐赠口罩等防疫物资的转运工作。

欧晓理强调，目前口罩的使用还存在一些不科学、不合理的现象，使用效率的提升空间还很大，倡导要按需、按功能使用口罩，避免产生不必要的浪费。随着复工复产的推进，口罩紧缺状况会有所缓解，呼吁大家不要囤积口罩。