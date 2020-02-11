横店影视城13日起逐步复工 多家影视公司已线上复工

横店影视产业协会昨晚（10日）发布通告称，第一阶段复工将从本月13日开始，多家影视公司也已经启动线上办公。

据横店影视产业协会官方公众号的消息，横店将严格按照“人员安全、地点安全”的要求，分阶段进行影视企业和剧组复工，第一阶段复工从2月13日开始。其中，影视企业、剧组的员工若春节期间均在当地，未到过疫情严重地区或与疫情严重地区人员接触过，在影视企业或剧组防控措施到位的前提下，可经审核优先予以复工。

第二阶段复工时间，将根据疫情防控形势而定，第三阶段复工时间，则要等到疫情防控措施解除后，才恢复正常拍摄。

影视企业或剧组的申请经所在镇乡或街道审批通过后，依据审批时间有序复工，并报浙江省横店影视文化产业实验区管委会备案。复工时间原则上不得早于2月12日24时。

受新型冠状病毒疫情影响，横店影视城早前陆续延迟明星见面会，关闭景区和暂停拍摄活动。

据澎湃新闻报道，其官方微信公众号显示，横店影视城在1月23日宣布，大年初一至初六的明星见面会延期。两天后，横店影视城宣布各景区暂停对外开放。横店影视文化产业实验区管理委员会、东阳市文化和广电旅游体育局也在1月27日下发通知，关闭拍摄场景，并暂停防控期间的剧组拍摄活动。据介绍，当时横店有20个在拍剧组和11个筹备剧组，所有剧组当日下午已全部停止拍摄和筹备。

复工的不仅仅是横店影视城。据了解，多家影视公司已经启动线上办公。华策影视、唐德影视、猫眼娱乐、华夏影视文化发展有限公司从2月3日开始，都开启了云办公模式。

华谊兄弟也在2月10日正式复工，据悉，除核心业务的个别团队外，其余员工目前采取居家办公模式。此外，慈文传媒以及曾在不久前与“口红一哥”李佳琦所在公司达成合作的新文化，均在2月10日启动线上复工。

天风证券的一份研报指出，剧组停工不仅延迟新剧拍摄节奏，更带来资金成本压力。剧组暂停期间，明星演员等都能主动接受延期复工或者工资调整，但每日依然会产生固定费用。延期带来的还有销售回款推迟，资金实力薄弱的小公司面对压力更大，行业寒冬对于企业的生存力均是重要考验，具有现金优势的大公司的优势会不断突出。