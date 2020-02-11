湖南一男子疫情期间谎报警16次 被刑拘十日

湖南益阳一男子为求刺激，疫情期间16次谎报警，被当地机关抓获并行政拘留十日。

根据中新网报道，湖南益阳一男子为寻求刺激竟在疫情防控期间先后拨打110、119报警电话16次，还谎报火警，最终“惹火烧身”。近日，益阳市公安局赫山分局通报一起故意扰乱公共秩序案件，抓获违法行为人姚某(男，20岁，赫山区人)。

益阳市119指挥中心本月9日接到一起火警，对方称“汽车东站旁一居民房厨房起火了！”119指挥中心当即指令赫山消防大队出动四名指战员、两台消防车前往处置，消防官兵到达上述地点后，却发现现场一切正常，并无任何火灾迹象。经回拨报警电话联系核实，对方却声称自己并未报警。

当地机关展开查证后，最终锁定报警人真实身份为欧江岔镇男子姚某，并于2月9日将其抓获归案。

经查，2月5日以来，姚某为寻求刺激，先后使用其父亲手机拨打110、119报警电话16次，除2月9日下午谎报火警外，姚某采取在接通电话后又挂断的方式肆意占用社会应急资源。

目前，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》之规定，姚某被公安机关决定行政拘留十日。

当地警方提醒：疫情防控，人人有责！疫情防控关键时期，公共资源不容肆意浪费，针对疫情防控期间的各类违法犯罪行为，公安机关必将依法依规严肃查处。