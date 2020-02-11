中国发改委：前一阶段宅在家是作贡献 下一阶段做好本职工作也是作贡献

中国国务院应对新型冠状病毒疫情今天上午举行新闻发布会，要求加强疫情科学防控，同时强调有序做好企业复工复产工作有关情况。

根据中央广电总台央视新闻客户端消息，中国国家发展改革委党组成员、秘书长丛亮在今天的新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制新闻发布会上说，前一阶段宅在家里减少活动，了解疫情和防护知识，保护好自己和家人是对防控疫情最大的贡献。下一个阶段，在做好个人和家人防控的同时，做好本职工作，也是对疫情防控最大的贡献。

丛亮说，随着疫情防控工作进入关键阶段，要做好“两条线”作战的准备：“一条线”是抗击疫情前线，主要任务是保障人民群众生命安全和身体健康，防止疫情进一步蔓延。“另一条线”就是经济发展前线，主要任务是推动经济高质量发展，降低疫情带来的影响，特别是要为抗击疫情前线提供充足的“武器”和“弹药”。这“两条线”都很重要，互为支撑，缺一不可。虽然复工复产可能出现大规模人员流动和聚集，存在疫情进一步扩散传播的潜在风险。但是，如果不复工复产，短期内将影响疫情防控所需的医疗物资供应，长期来看各类生活物资也面临短缺风险。这样的防控措施是不可持续的，也难以达到战胜疫情的目标，最终受损害的是人民群众的利益。

丛亮说，要“两手抓”。一手抓好打赢疫情防控阻击战。这是复工复产的基础和前提。通过分批有序错峰返程返岗，分级分类提升快速筛查能力，加强重点人群隔离和病例收治，指导企业认真落实各项防疫要求，有助于确保不因复工复产出现人员大规模集中流动、出现不同人群间的交叉感染、出现更大规模的疫情暴发。另一方面，要抓企业的有序复工复产，这是保障疫情防控物资需要的必然要求。指导各地结合实际，根据不同地区的疫情情况分类施策。对于疫情严重的地区，首要任务还是疫情防控，应该继续采取最为严格的防控措施，在疫情得到有效控制后，再考虑有序复工复产。对于疫情总量比较大但是集中在个别城市的地区，就要在这些重点城市加强重点的疫情防控，有针对性地组织低风险人群返岗。对于疫情比较轻的地区，要在巩固好防疫有利形势的前提下，合理设置防护标准，努力创造条件，尽快实现全面复工。

丛亮表示，总体来讲，不同的地区要根据疫情的情况合理有序复工复产，这并不是要求所有的地方一率都要复工复产，要实事求是。要按照科学、合理、适度、管用的原则，制定分类复工复产方案，做好交通运输组织保障，推进全产业链协调运行。提高公共服务的保障能力，解决疫情防控时期的用工原料、资金防控物资不足的问题，让企业能够心无旁骛地复工复产，促进经济社会平稳运行。