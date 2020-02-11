新增确诊病例下降提振人气 中国股市连续第六日收涨

新增确诊病例人数减少提振投资人信心，中国股市周二连续第六日收高。

路透社报道，今天中国股市沪综指收升0.39%报2901.67点。沪深300指数收升0.93%。

其中，沪深300金融地产指数收升0.78%，沪深300主要消费指数收升1.7%，沪深300地产指数收升1.15%，沪深300医药卫生指数收升0.37%。

深综指收平，创业板指数收跌 0.672%。

中国国家卫生健康委员会周二发布，至2月10日24时新型冠状病毒肺炎当日新增确诊病例2478例，低于上一日的3062例，累计报告确诊病例42638例。

浙商证券分析师张延炳表示，投资者变得更加有信心了，因为在湖北省以外的新增确诊病例数下降。他补充说，经过上周下挫之后，股市的估值已经很便宜了。

中国央行货币政策委员会委员马骏近日称，新冠疫情给经济带来的损失可能超过想象，可考虑适当降低央行基准存款利率，为银行降低贷款利率提供空间，帮助困难企业渡过难关。

“近期内我们推荐那些有可能因为居民留在家中而出现需求增长的板块，主要为网络游戏和电子商务板块，还有那些收益率较为坚挺的类股，可以在动荡市况下带来多元化的好处，”瑞银首席投资官在周二的研究报告中说。

