中共中央指导组约谈武汉副市长等三人

中国国务院副秘书长、国务院办公厅督查室主任高雨昨天（10日）晚，在中央赴湖北指导组约谈会上，约谈了武汉市副市长陈邂馨、武汉市洪山区区长林文书和武汉市武昌区区长余松。

据“新华视点”微博号报道，高雨在约谈会上说：“应收尽收是防控新冠肺炎疫情的关键，要把好事办好，怎么能把好事办坏？这些负责转运危重和重症病人的党员干部为什么不跟车？现在的武汉就是战时状态，这些人的行为十分恶劣。”

办公桌对面，接受约谈的长余松边听边记，脸色通红。

武汉市9日对确诊还未住院的新冠肺炎重症患者进行集中收治。有关央媒记者跟踪采访发现，当晚在将患者转运至武汉同济医院中法新城院区的过程中，武昌区由于工作滞后、衔接无序、组织混乱，不仅转运车辆条件差，街道和社区工作人员也没有跟车服务，导致重症病人长时间等待继而情绪失控，做法十分恶劣。

高雨说：“对这一事件，中央指导组的意见是：区政府和街道要向这些患者挨个赔礼道歉，对相关责任人根据党纪政纪严肃问责。另外，作为区长、作为指挥长，在这件事上你应该负什么责任，要向上级写一份深刻检查。”

随后，中央指导组又先后约谈了陈邂馨和林文书。

对9日晚武昌区发生的事件，陈邂馨回答称：“这个事我们有责任，我们马上落实中央指导组要求，做好善后。”

中央指导组约谈洪山区区长林文书时说：“我们收集了近期有关应收尽收的问题线索，洪山区有200余条；你们是不是工作不够细，还没做到位？”

林文书表示：“这段时间我们克服了许多困难，也做了不少工作，但也有做得不到位的地方，回去后我们马上对照问题一一整改，补齐短板。”

中央指导组参与约谈的三人说，针对当前防疫工作暴露出来的突出问题，就是要及时进行约谈，及时敲响警钟。约谈也是给广大干部释放一个强烈信号：战“疫”当前，失职失责者，必将受到严肃问责。每一位党员干部都要紧张起来，迅速进入战时状态，真正把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位。