淘宝天猫、菜鸟发布多项政策缓解疫情带给商家的压力

阿里巴巴旗下淘宝天猫以及菜鸟为缓解疫情带来的影响，分别发布了多项措施缓解商家压力，其中包括设立设立总额200亿元（人民币，39亿新元）、为期12个月的特别扶助贷款。

根据澎湃新闻报道，继2月10日阿里巴巴推出20条商家扶助举措后，2月11日，阿里系旗下的淘宝天猫、菜鸟发布了具体落实措施。

其中，天猫发言人官方微博表示，希望通过10个举措，能让商家的资金周转容易一点，成本降一点，帮助农民兄弟把好货卖出去。比如，设立总额200亿元、为期12个月的特别扶助贷款。商家在网商银行申请贷款后，可享受8折贷款利率。其中，100亿元针对湖北地区商家，前三个月只需要还本金，不需要一分钱利息。

淘宝天猫公布的帮扶商家细则，聚焦在加快商家资金周转、降低商家成本、对特定群体进行爱心补贴三个方面。

在加快商家资金周转方面，除设立帮扶贷款，为缩短商家资金在途时间，对符合条件的淘宝、天猫等平台商家发货后，无需等待消费者确认收货，即可收到由网商银行先行垫付的货款，2020年3月31日前，此项服务免费。

在降低商家成本方面，对所有天猫商家免去2020年上半年的平台服务年费；对所有淘宝、天猫商家，将其必用的网店装修工具“旺铺智能版”免费；注册在湖北并当前已在使用星级服务商服务的天猫商家，可获得3个月免费店铺代运营服务；全国所有线下商户均可以零门槛免费入驻淘宝直播，并免费使用运营工具；淘宝大学推出多项线上免费课程，在线辅导商家运营。

在对特定群体进行爱心补贴方面，淘宝推出“爱心助农”活动，帮助各地农民把滞销农产品卖出去，并联合菜鸟设立10亿元专项基金，补贴供应链和物流，向快递、仓储等最美“逆行者”致敬。

菜鸟也发布了面向供应链和物流行业的15项具体落实措施，其中包括补贴商家发货和快递揽收、降低商家仓储成本、给予跨境物流补贴、开放数智化供应链产品、启动人才共享计划等。