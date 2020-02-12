钟南山回应“潜伏期最长24天”：千例样本中仅一例

美国医学保健类预印文章网络平台medRxiv前天发布由中国工程院院士钟南山等多名专家联合撰写的研究论文，称新冠病毒的潜伏期最长达24天，也不能排除超级传播者的存在。

钟南山昨晚（11日）接受中国央视采访时对此表示，有关他们团队关于1099例新冠肺炎患者临床特征的文章，这个研究是全国30个省、自治区和直辖市共计552家医院提供临床的数据，研究团队对患者临床特征进行综合分析的。

钟南山说，这篇文章是预印版（preprint server），预印版本身就需要征求更多的同行意见，按照预印版的官方要求，其信息并不能给媒体引用，也不能指导临床，必须要经过同行评议。在预印版里面的潜伏期，有一种统计的方法是根据患者口述记录的，根据患者讲述过接触传染源时间以及症状最早出现的时间进行计算，最长的是24天。但实际上真正叙述有24天的病人只有一例，也就是说1099例中只有一例。

他认为，以这仅有的一例患者报道的时间作为疾病的最长潜伏期是不够科学的，既往其它疾病也有先例，如狂犬病。他们的研究显示所有患者潜伏期的中位数是四天，此外，在这篇文章即将报道四分位间距，分别是两天与七天（即差距为五天），其更加科学地反映人群的总体情况。

钟南山强调，因此，未发表的文章部分研究信息不应被过度解读。