经济学诺奖得主：疫情不改变中国长期政策议程

2001年诺贝尔经济学奖获得者、美国斯坦福大学商学院名誉院长斯宾塞（Michael Spence）表示，中国的长期政策议程并不会因新型冠状病毒疫情而改变，只是金融市场波动率很可能将上升。

据第一财经报道，在斯宾塞看来，在目前这个时间节点，即使是专业的流行病学家可能也很难判断疫情对经济的影响，“这具有高度不确定性，而且将取决于诸多因素。例如疫情何时见顶、人们何时能够更安全地再次正常出行。”

针对近期全球市场对疫情的反应，斯宾塞说，当存在不确定性且一些信息陆续不断地出现时，可以预期的就是，市场就可能会出现波动。当出现这样的外部冲击时，监管层应该做的就是确保市场和金融系统的关键部分开放且得以正常运行，这样才能避免对经济造成不必要的二次冲击。

中国一季度和全年的经济增速会如何被影响？斯宾塞认为，这具有高度不确定性，而且将取决于诸多因素。例如疫情何时见顶、人们何时能够更安全地再次正常出行。在目前这个时间节点，即使是专业的流行病学家可能也很难判断。

他说，如果实在要猜测的话，那么我想波动上升是最接近的答案。中国经济对全球经济有巨大的影响力。因此在短期来看，疫情的整体影响对全球经济而言是负面的。

对于中国政府能采取什么政策与措施缓解疫情带来的经济冲击，斯宾塞表示，用货币和财政刺激政策来缓冲疫情对经济造成的冲击当然是明智的选择。但是，有一些工具的效果可能很有限。运用数字科技手段来帮助金融系统正常运行将会是非常重要的。

斯宾塞还指出，全球合作在众多领域都是急需的。此次疫情就是一个很好的例子，在当前的局面下，全球合作将对事态有巨大的帮助。“但是，还有诸多领域也需要互惠合作，例如可持续发展、科技、网络安全、贸易、投资，不一而足。”