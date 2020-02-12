中国日增确诊病例续降 湖北累计死亡逾千

中国湖北省因新型冠状病毒死亡的人数昨日（11日）过千，但湖北省以外的新增病例连续第八天下降。中国大陆昨日累计确诊病例44653例，累计死亡病例1113例。

据中国国家卫健委网站消息，2月11日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例2015例（湖北1638例），新增重症病例871例（湖北897例），新增死亡病例97例（湖北94例，河南、湖南、重庆各一例），新增疑似病例3342例（湖北1685例）。

当日新增治愈出院病例744例（湖北417例），解除医学观察的密切接触者30068人。

截至2月11日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例38800例（其中重症病例8204例），累计治愈出院病例4740例，累计死亡病例1113例，累计报告确诊病例44653例，现有疑似病例16067例。累计追踪到密切接触者451462人，尚在医学观察的密切接触者185037人。

累计收到港澳台通报确诊病例77例：香港49例（死亡一例），澳门10例（治愈出院一例），台湾地区18例（治愈出院一例）。

2月11日，12个省份重症病例数共减少44例，湖北等八个省份重症病例数共增加915例。