媒体拍下武汉深夜转运病人混乱一幕 中央指导组追责

新冠病毒疫情仍在持续肆虐，湖北省武汉市一社区近日夜间转运重症患者的一幕被中国媒体拍下引发关注，中共中央赴湖北指导组了解情况后，当即下指示要求彻查。

据中国官媒《环球时报》昨天（11日）报道，2月9日晚22时30分左右，武汉市武昌区某街道有一批新冠肺炎重症患者需要转运至武汉市危重症病人救治定点医院——武汉同济医院中法新城院区进行集中收治，这批病人多半是老年人，有些人情况危急。

记者发现，转运这批重症病人的是一辆公交车，车上已坐满30多位老人，有些老人只能站着或坐在公交车过道里，公交车司机与病人之间没有任何隔离措施，而公交车司机本人防护装备也不符合接触重症患者所需的三级防护标准。

当晚11时左右，公交车在行进过程中因某路段道路狭窄、乱停乱放车辆较多，被堵在路中央，车内患者情绪变得焦躁，并将怒火发泄在司机身上。

而司机透露，他原本接到指令是前往某社区接收病人，但负责组织转运的街道-社区工作人员却要求他前往多个地点接收病人。车上只有他和重症患者，没有负责组织转运的工作人员前来协调，他也不知道该怎么办。

但负责转运这批重症病人的工作人员其后反称，他们本想将司机带往另一个接收点，但司机没有听从指挥而是直接带着病人赶往医院，他们本想逼停司机，但司机拒绝，他们在跟随一段时间后不得不离开，因为另一个接收点的病人还在等着。工作人员还表示，大量病人无法及时入住是因为负责接收的医院入院手续太过繁琐。

在驶过多条狭窄、拥堵的街道后，公交车终于到达指定院区，但是司机并不知道具体要把病人送往哪里，和谁对接。在《环球时报》记者的沟通询问下，病人才前往入院办理处办理入院手续。

当晚11时50分左右，无法忍受长时间等待的病人要求立马将他们送往医院，公交司机也绕开带路的街道-社区工作人员，径直将车开往武汉同济医院中法新城院区。经过40分钟，公交车终于到达新城院区，但是司机并不知道具体要把病人送往哪里，和谁对接。后在记者的沟通询问下，病人才弄明白应该前往新城院区发热病人入院办理处办理入院手续。

2月10日凌晨1时15分左右，环球时报-环球网记者致电相关部门反映情况。10日上午，记者再次致电武昌区相关部门工作人员，询问昨夜的重症病人是否全部完成了收治，他表示，能帮忙收治进去的都已经收治进去了。

2月10日凌晨，掌握这一情况的中央赴湖北指导组下达指示，此事必须彻查清楚，相关责任人必须严肃处理。

指导组当天约谈武汉市武昌区区长余松，在约谈过程中，国务院副秘书长、国务院办公厅督查室主任高雨诘问武昌区相关领导“应收尽收是防控新冠肺炎疫情的关键，要把好事办好，怎么能把好事办坏？这些负责转运危重和重症病人的党员干部为什么不跟车？现在的武汉就是战时状态，这些人的行为十分恶劣。”

报道称，余松面对诘问脸色通红，并称“得知9日晚的事件，我非常痛心，我们有责任，一定深刻检讨。”