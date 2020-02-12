胃疼病人确诊新冠 外卖哥送他入院

一名热心的外卖小哥昨天（11日）在武汉市洪山区帮忙送一名疑似犯胃病的男子张先生入院，但后者经诊断为感染了新型冠状病毒。其妻杨女士担心外卖小哥被传染，在微信上打听他的下落。

据《楚天都市报》报道，杨女士昨早和儿子扶着生病的丈夫走出南湖某小区。她们有些吃力，而社区医院还有些距离，此时正好碰到了外卖小哥。

“怎么了，需不需要帮忙？” 杨女士回忆当时外卖小哥的询问，“是生病了吗？发热吗？”小哥问道。

杨女士回复：“不发热，是胃病，要去医院看看。”

她透露，丈夫五天前出现胃疼情况，一直以为是老毛病胃病犯了，一直在吃胃药。直到昨天上午在家里上卫生间时突然晕倒了。

当时，三个人都戴了口罩。外卖小哥连忙说自己可以帮忙，将病人扶上车，推着往前走。

王先生到达医院后，医生初步诊断怀疑是新冠病毒引起的，需要去大医院进一步确诊。他随后被送到武昌区首义路的武汉市第三医院。

在等待检查结果时，杨女士突然想到：“外卖小哥跟丈夫接触过，会不会有感染风险？”

她赶紧将自己拍的外卖小哥背影照片发到朋友圈，随后又用丈夫的微信再发一次，希望大家帮忙转发寻找。“我得赶紧找到他，告诉他最新的情况，他做了好事，我们不能害他啊！”

愧疚不已的杨女士说：“我们真的不知道是肺炎，一直以为是胃病，不然我们也不会让小哥帮忙啊，肯定叫120了！”

杨女士后来从《楚天都市报》得知，外卖小哥已被送到隔离点，并在接受医学观察。

她说，如果外卖小哥因此被感染，她们一家会愧疚一辈子。“我希望他没事，希望能当面向他致谢。”

今天（12日）凌晨1点31分，杨女士的丈夫因病离世。