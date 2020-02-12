小区封闭食物耗尽 武汉一传销团伙被查

一对操广东口音的年轻男女前天（10日）走到武汉市蔡甸街建新开发小区值守人员面前，称租住在该小区内六楼一出租屋，去年11月被老乡以投资赚大钱为由诱骗来。大年三十以来，食宿、健康均无人管理。现食物耗尽，只有向社区求助。

据长江网报道，新冠病毒疫情爆发以来，社区多次开展发热病人排查工作，该出租屋蜗居的四男二女，白天不发声响，夜间不开灯，造成无人居住假象。跃进社区网格员高波说，这601号房，他上去过多次，敲门不开，用喇叭喊也没人应声。

该出租屋一对男女10日主动向小区门口值守的社区工作人员自首。其中女子声称自己心慌、焦虑、发热，希望得到帮助。

社区书记、公安民警、网格员闻讯赶到，区市场监督部门随即展开调查。工作人员对房屋内居住的六人，逐一进行体温测量，并了解到他们分别来自广东、广西，均为90后。对于女子声称的心慌、发热问题，经工作人员反复测量体温，没有发现体温异常情况。

社区工作人员为他们分发了口罩，对室内日用品和个人随身物品进行喷洒消毒，并提醒他们：疫情当前，出租屋里人多，要戴口罩，防止病毒交叉传播，如生活物资短缺可向社区报告，社区安排专人送菜上门。

据悉，市场监督部门工作人员查获了涉嫌“传销”培训学习笔记资料若干份。考虑当前疫情因素，相关部门依照相关法律法规，对相关人员信息予以核对采集，并进行了训诫。同时要求他们在家自我隔离，不许外出。