中国社科院：疫情小幅降低中国经济增速 不削弱潜能

中国社会科学院副院长蔡昉撰文称，新型冠状病毒疫情造成的暂时性干扰虽然会小幅降低经济增长速度和其他发展指标，但负面影响是一次性冲击现象，对生产要素供给和生产率都不会产生长期影响，甚至不会造成对全年的影响，更不会削弱中国经济的潜在增长能力。

据路透社引《人民日报》今天（12日）刊登其署名文章称，根据中国经济社会发展态势和可能受到疫情影响的情况来判断，疫情造成的暂时性干扰虽然会小幅降低增长速度和其他发展指标，但总体上不会延迟全面建成小康社会目标的实现，要准确分析和把握疫情带来的冲击。

“虽然疫情防控形势严峻复杂，但我国经济长期向好的基本面没有改变，也不会因突发事件的冲击而改变。” 文章称，疫情在需求方面造成的损失，也能较快得到恢复。

文章并指出，在全力抓好疫情防控的同时，统筹做好“六稳”工作，努力降低疫情对经济社会发展的冲击，应保持科学稳健的宏观政策逆周期调节力度，同时更充分、灵活、适时地运用宏观政策工具箱中的政策手段，相机抉择，采取一定的非常规政策手段，把解决紧迫问题的举措与完成长期任务的政策工具有机结合。

具体而言，非疫情严重地区可以在坚决有效防控疫情的前提下有效促进职工到岗，特别是帮助农民工安全返城就业，努力保持全年就业比较充分；货币政策适度强化逆周期调节力度，金融机构加大支持力度，精准帮助中小微企业解决融资困难；在加大为中小微企业减负政策力度的同时，财政可以考虑推出特殊的纾困安排。

消费市场方面，文章表示，要充分发挥中国超大规模消费市场优势。在疫情高峰期受到抑制的消费需求，有些具有可补偿的特点，疫情过后很大一部分可以得到弥补；另有一些需求具有可替代的特点，在消费被抑制的情况下，会转向替代产品或服务；还有一些需求具有可引导的特点，如与公共健康相关的消费，可以实现超常规增长。