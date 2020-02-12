中储粮称湖北库存粮可供6000万人半年以上需求

为保障中国各地特别是湖北省的粮油供应，中储粮集团各地粮油储备企业春节假期以来先后紧急复工生产。中储粮集团称，目前湖北分公司库存的中央事权粮食1000万余吨，可满足湖北6000万人半年以上需求。

据澎湃新闻报道，中储粮集团称，目前全国小麦、稻谷等粮食库存充足，口粮品种可满足全国人民的消费需求，在保障粮食安全方面有坚实的储备基础。同时，公司结合湖北等疫情严重地区的储备规模、品种、布局，及时摸清当地的加工、调运能力等情况，已做好储备粮油应急动用保供预案，确保国家需要时高效组织投放。

中储粮集团在湖北地区指定荆门直属库所属大米加工厂作为应急加工点，备好2.8万吨稻谷随时用于应急加工、供应市场。

在其他地区特别是湖北周边地区，中储粮集团将根据当地政府调控市场需要，利用储备轮换委托加工，为应急保供提供成品粮源。同时，要求各直属企业和单位向市场销售的粮油要保持价格稳定，发挥稳定市场的带头作用。

油粕市场方面，中储粮油脂公司东莞、镇江、津唐、盘锦、新郑和成都六个油脂储备基地于2月1日后全面复工，日加工大豆近3万吨，产出豆粕2万吨，灌装中小包装600吨，目前产量还在不断增加。截至2月9日，中储粮油脂公司六大基地累计发运豆粕11.1万吨，食用油5433吨。

受交通管制等因素限制，湖北省多数养殖场此前面临“断粮”危机，湖北省家禽协会于1月28日向社会发出紧急求援函，请求对口支援部分饲料用粮缓解养殖企业“断粮”压力。中储粮集团对此高度重视，所属油脂公司主动与湖北省家禽业协会取得联系，先后向湖北发运4船豆粕，累计8135吨，紧急驰援湖北养殖企业。

截至2月9日，已有6335吨豆粕运抵湖北阳逻、沙市码头，并被送至荆州公安、武汉新洲等地，缓解当地家禽养殖企业的燃眉之急，还有1800吨豆粕在途，预计15日抵达沙市，另有一船新增计划2600吨在镇江基地装船作业。